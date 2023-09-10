«СКА-Хабаровск» дома сыграл вничью с «Волгарем» Фото: globallookpress.com
В конце первого тайма гости открыли счет — отличился Кирилл Косарев. Однако за 15 минут до финального свистка армейцы сумели уйти от поражения — Саид Алиев реализовал пенальти.
Футбол. Россия. ФНЛ
СКА-Хабаровск — Волгарь 1:1
Голы: 0:1 Кирилл Косарев (37'), 1:1 Саид Алиев (пенальти) (73') СКА-Хабаровск: Sugrobov V., Саид Алиев, Юрий Бавин, Яо Жан Шарль Оливье, Олег Кожемякин, Магомед Мусалов, Алексей Никитин, Томас Рукас, Андрей Савинов, Simonyan A., Рустам Сосранов Волгарь: Даниил Одоевский, Gilyazetdinov A., Иван Хомуха, Данил Клёнкин, Кирилл Косарев, Данил Полубояринов, Егор Прошкин, Павел Шакуро, Данила Смирнов, Денис Ткачук, Илья Зуев Предупреждения: Данила Смирнов (16'), Николай Покидышев (86')
«СКА-Хабаровск» занимает девятое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 12 очков после девяти матчей. «Волгарь» находится на последней, 18-й строчке, заработав три очка.