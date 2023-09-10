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    Флик: Думаю, что у нас все хорошо, а я подходящий тренер для сборной Германии

    Футбол Товарищеские матчи Сборная Германии Футбол Германии Сборная Японии
    Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик высказался после поражения «бундестим» в товарищеском матче с Японией (1:4).

    Ханс-Дитер Флик
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    Ханс-Дитер Флик

    «Наш тренерский штаб делает все возможное для того, чтобы всегда идеально подготавливать команду к матчам. Думаю, что у нас всё хорошо, и считаю, что я подходящий тренер», — приводит слова Флика RTL.

    Отметим, что это поражение стало для европейской команды третьим подряд. Ранее команда Флика также уступила Колумбии (0:2) и Польше (0:1). Серия сборной Германии без побед насчитывает уже пять игр подряд, все они носили товарищеский статус.

    Следующий матч сборная Германии проведет с Францией 12 сентября.

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