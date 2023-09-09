Изидор: «Локо» всегда будет частью моей семьи

Нападающийпопрощался с фанатамипосле перехода в

«Уважаемые болельщики "Локомотива Москва".

Спасибо, что приняли меня, как это должно быть, чуть более полутора лет назад в вашу семью. Я всегда отдавал всё ради этой зелёной майки благодаря вашей поддержке. Спасибо персоналу, физиотерапевтам, врачам, стюардам, переводчикам.

Я хотел бы назвать всех, но это заняло бы слишком много времени, потому что они всегда были очень теплы ко мне и всегда помогали мне с момента моего прибытия. Было приятно поделиться с вами моментами, и я буду помнить только хорошие. "Локо" всегда будет частью моей семьи», — написал Изидор на своей странице в соцсетях.

9 сентября стало известно о том, что Изидор пополнил состав «Зенита». В нынешнем сезоне форвард успел провести 4 матча за «Локомотив» в РПЛ и забил один гол.