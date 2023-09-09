1-й таймУкраина — АнглияОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Украина — АнглияУкраина — Англия. Онлайн
  • 07:45
    • Медведев обыграл Алькараса и вышел в финал US Open-2023
  • 16:54
    • Изидор перешел в «Зенит»
    Все новости спорта

    Изидор: «Локо» всегда будет частью моей семьи

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Локомотив Зенит Трансферы
    Нападающий Вильсон Изидор попрощался с фанатами «Локомотива» после перехода в «Зенит».

    Вильсон Изидор
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Вильсон Изидор

    «Уважаемые болельщики "Локомотива Москва".

    Спасибо, что приняли меня, как это должно быть, чуть более полутора лет назад в вашу семью. Я всегда отдавал всё ради этой зелёной майки благодаря вашей поддержке. Спасибо персоналу, физиотерапевтам, врачам, стюардам, переводчикам.

    Я хотел бы назвать всех, но это заняло бы слишком много времени, потому что они всегда были очень теплы ко мне и всегда помогали мне с момента моего прибытия. Было приятно поделиться с вами моментами, и я буду помнить только хорошие. "Локо" всегда будет частью моей семьи», — написал Изидор на своей странице в соцсетях.

  • РПЛ. Взлёт «Динамо», «Локомотива» и падение «Зенита»
  • Итоги 7-го тура чемпионата России по футболу
  • 04/09/2023

    • 9 сентября стало известно о том, что Изидор пополнил состав «Зенита». В нынешнем сезоне форвард успел провести 4 матча за «Локомотив» в РПЛ и забил один гол.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сборная Англии обыграет Украину с разгромным счетом?
  • Украина — Англия. Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • Сборная Италии снова проиграет Северной Македонии?
  • Северная Македония — Италия. Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • Белорусы дожмут карлика
  • Андорра — Белоруссия. Прогноз и ставки
  • 2.29
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.88
  • Экспресс дня 9 сентября
  • Сегодня в 19:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Украина — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Северная Македония — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.29
  • Прогноз на матч Андорра — Белоруссия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Ирландия — Нидерланды
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.57
  • Прогноз на матч Финляндия — Дания
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.53
  • Прогноз на матч Венгрия — Чехия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.72
  • Прогноз на матч Казахстан — Северная Ирландия
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  3.36
  • Прогноз на матч Медведев — Джокович
  • Теннис
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры