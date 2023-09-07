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    Кипр U21 — Австрия U21: смотреть онлайн в прямом эфире

    07.09.2023 в 20:00 начнется матч в группе H отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года Кипр U21 — Австрия U21

    Футбол Евро-2023 U21
    Кипр U21 и Австрия U21 начнут матч в 20:00 в группе H отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года, 07.09.2023.

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    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Кипр U21» — «Австрия U21». Коэффициент ставки — 2.25.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Кипр U21»).

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