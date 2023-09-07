начнут матч в 20:00 в группе H отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года, 07.09.2023.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Кипр U21» — «Австрия U21». Коэффициент ставки — 2.25 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Кипр U21»).

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