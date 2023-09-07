Кипр (до 21 года) сыграет на своем поле с Австрией (до 21 года) в рамках квалификации молодежного Евро-2025. Матч пройдет 7 сентября, начало — в 20:00 мск. Кипр (до 21 года) — Австрия (до 21 года): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Кипр (до 21 года)

Команда начнет свой путь на квалификации Евро-2025 (до 21 года) с матча против одного из претендентов на продвижение — молодежки Австрии. Кипр (до 21 года) выступает на довольно среднем уровне и матч с австрийцами будет настоящей проверкой для сборной.

В 2023 году Кипр (до 21 года) принял участие в 2-х контрольных матчах, и в обоих проиграл. Сначала молодежку Кипра разгромила Венгрия (до 21 года) (2:5). Интересно, что сборная вела со счетом 2:0, но затем пропустила 5 безответных гола.

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Во 2-м товарищеском матче Кипр (до 21 года) безнадежно проиграла молодежке Грузии (0:2), пропустив по голу в каждом тайме. Кажется, что сборная является главным аутсайдером в своей группе квалификации Евро-2025.

Все прогнозы на футбол

В предстоящем матче против Австрии (до 21 года) молодежке Кипра необходимо использовать свои моменты, которых точно не будет много. Сможет ли сборная хотя-бы забил гол? Родные стены должны помочь.

Австрия (до 21 года)

Сборная является одним из главных претендентов на выход из группы квалификации Евро-2025 (до 21 года). Молодежка Австрии находятся в хорошей форме и готова реабилитироваться за неудачу в квалификации Евро-2024 (до 21 года).

В этом году Австрия (до 21 года) провела 4 контрольных матча, в которых ни разу не проиграла. Сборная обыграла Молдову (до 21 года) (4:0) и Исландию (до 21 года) (3:1), а также сыграла вничью с молодежкой Польши (0:0) и Словакии (1:1).

Кроме того, Австрия (до 21 года) способна наравне выступать против мощных соперников по типу молодежки Хорватии (1:1) и Турции (1:1). У сборной все хорошо в обороне и в нападении.

Примечательно, что в 21 веке Австрия (до 21 года) и молодежка Кипра встречались дважды и в обоих случах побеждали австрийцы, хоть и составы тогда были совсем другие.

В предстоящем матче гости будут действовать первым номером. Австрия (до 21 года) может легко задавить соперника. Мотивация сборной явна — любой ценой выйти в основной этап Евро-2025 (до 21 года).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Австрии (до 21 года) предлагают поставить за 1.47.

На викторию Кипра (до 21 года) дают 5.90, ничья оценена в 4.30.

Австрия (до 21 года) наголову сильнее молодежки Кипра. Можно предположить, что гости закончат встречу победой с комфортным преимуществом в счете.

Сделаем ставку на победу Австрии (до 21 года) с форой -1.5 за 2.25. Также поставим на индивидуальный тотал Кипра (до 21 года) 0.5 меньше за 2.25.