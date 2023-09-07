Хлусевич: Последний раз в таких условиях играл в Крыму

Защитник сборной России и московскоговысказался о товарищеском матче с олимпийской командой Египта (1:1).

«Последний раз в таких условиях играл в Крыму. Солнце палящее. Очень тяжело. Второй тайм дался гораздо легче.

Быть капитаном сборной всегда хочется. Я не волновался, благодарен штабу за эту возможность.

Я знаю требования Карпина, для многих они были в новинку, конечно. Перестроиться очень тяжело.

За сборную всегда хочется играть, надевать родные цвета. Это большая мотивация. Матч был важен, потому что играла молодёжь. Это будущее страны, молодое поколение. Так что, конечно, они нужны», — приводит слова Хлусевича «Чемпионат».

11 сентября сборная России вновь сыграет против Египта (до 23 лет). На следующий день, 12-го числа национальная команда примет участие в матче с Катаром.