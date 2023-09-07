начнут матч в 16:30 в группе G отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года, 07.09.2023.

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