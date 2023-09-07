Белоруссия (до 21 года)
Эта команда крайне нестабильна. Молодежная сборная Белоруссии имеет традиционно крепкий по именам состав, но с результатами складывается отнюдь не всегда.
Причем главным бичом команды является крайне слабая атака. В трех матчах квалификации белорусы отличились лишь дважды.
В предыдущем своем поединке команда снова не порадовала результатом. Белоруссия (до 21 года) в контрольной встрече уступила второлиговому волгоградскому «Ротору» (2:3).
Последняя же виктория пришлась на товарищеский матч с Россией (до 20 лет). В том поединке белорусы разгромили соперника (5:1).
Белоруссия (до 21 года) наверняка постарается как можно активнее сыграть в атаке. После трех ничьих команде нужно обязательно побеждать.
Фарерские острова (до 21 года)
Эта команда на молодежном уровне крайне слаба. Однако разгромных поражений у фарерцев становится все меньше.
Главным бичом команды считается слабая оборона. А вот в атаке фарерцы иногда способны преуспеть, причем огорчить могут почти любого оппонента.
Свой последний поединок команда провела неудачно. Фарерские острова (до 21 года) не сумели одолеть андоррцев (2:2).
А вот до того команда дала бой сильной сербской молодежке. Тот поединок завершился боевым паритетом (1:1).
И уж точно Фарерские острова (до 21 года) постараются дать бой белорусам. Правда, последний раз вкус победы островитяне познали еще в марте.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Белоруссии (до 21 года) предлагают — 1.58.
На викторию Фарерских островов (до 21 года) дают — 5.45, ничья оценена — в 4.20.
Белорусы выглядят явно мощнее соперника, к тому же
Наш прогноз — Победа Белоруссии (до 21 года) в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.75.