Белоруссия (до 21 года) сыграет на своем поле с Фарерскими островами (до 21 года) в рамках 2-го тура квалификации чемпионата Европы до 21 года. Матч пройдет 7 сентября, начало — в 16:30 мск. Белоруссия (до 21 года) — Фарерские острова (до 21 года): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Белоруссия (до 21 года)

Эта команда крайне нестабильна. Молодежная сборная Белоруссии имеет традиционно крепкий по именам состав, но с результатами складывается отнюдь не всегда.

Причем главным бичом команды является крайне слабая атака. В трех матчах квалификации белорусы отличились лишь дважды.

В предыдущем своем поединке команда снова не порадовала результатом. Белоруссия (до 21 года) в контрольной встрече уступила второлиговому волгоградскому «Ротору» (2:3).

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Последняя же виктория пришлась на товарищеский матч с Россией (до 20 лет). В том поединке белорусы разгромили соперника (5:1).

Белоруссия (до 21 года) наверняка постарается как можно активнее сыграть в атаке. После трех ничьих команде нужно обязательно побеждать.

Фарерские острова (до 21 года)

Эта команда на молодежном уровне крайне слаба. Однако разгромных поражений у фарерцев становится все меньше.

Главным бичом команды считается слабая оборона. А вот в атаке фарерцы иногда способны преуспеть, причем огорчить могут почти любого оппонента.

Свой последний поединок команда провела неудачно. Фарерские острова (до 21 года) не сумели одолеть андоррцев (2:2).

А вот до того команда дала бой сильной сербской молодежке. Тот поединок завершился боевым паритетом (1:1).

И уж точно Фарерские острова (до 21 года) постараются дать бой белорусам. Правда, последний раз вкус победы островитяне познали еще в марте.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Белоруссии (до 21 года) предлагают — 1.58.

На викторию Фарерских островов (до 21 года) дают — 5.45, ничья оценена — в 4.20.

Белорусы выглядят явно мощнее соперника, к тому же максимально настроены добыть долгожданную викторию .

Наш прогноз — Победа Белоруссии (до 21 года) в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.75.