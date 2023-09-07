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    Белорусская молодежка быстро добьется своего

    Белоруссия (до 21 года) — Фарерские острова (до 21 года). Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, чемпионат Европы до 21 года, 7 сентября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Евро-2023 U21
    Прогноз и ставки на Белоруссия (до 21 года) — Фарерские острова (до 21 года)
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    Белорусская молодежка
    Белоруссия (до 21 года) сыграет на своем поле с Фарерскими островами (до 21 года) в рамках 2-го тура квалификации чемпионата Европы до 21 года. Матч пройдет 7 сентября, начало — в 16:30 мск. Белоруссия (до 21 года) — Фарерские острова (до 21 года): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2025. Отбор. Группа G 07 Сентября 2023 года
    Белоруссия U21
  • U21 Евро-2025. Отбор. Группа G
    •  Белоруссия U21 16:30 Фарерские острова U21 Фарерские острова U21
  • U21 Евро-2025. Отбор. Группа G
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    Белоруссия (до 21 года)

    Эта команда крайне нестабильна. Молодежная сборная Белоруссии имеет традиционно крепкий по именам состав, но с результатами складывается отнюдь не всегда.

    Причем главным бичом команды является крайне слабая атака. В трех матчах квалификации белорусы отличились лишь дважды.

    В предыдущем своем поединке команда снова не порадовала результатом. Белоруссия (до 21 года) в контрольной встрече уступила второлиговому волгоградскому «Ротору» (2:3).

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    Последняя же виктория пришлась на товарищеский матч с Россией (до 20 лет). В том поединке белорусы разгромили соперника (5:1).

    Белоруссия (до 21 года) наверняка постарается как можно активнее сыграть в атаке. После трех ничьих команде нужно обязательно побеждать.

    Фарерские острова (до 21 года)

    Эта команда на молодежном уровне крайне слаба. Однако разгромных поражений у фарерцев становится все меньше.

    Главным бичом команды считается слабая оборона. А вот в атаке фарерцы иногда способны преуспеть, причем огорчить могут почти любого оппонента.

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    • Свой последний поединок команда провела неудачно. Фарерские острова (до 21 года) не сумели одолеть андоррцев (2:2).

    А вот до того команда дала бой сильной сербской молодежке. Тот поединок завершился боевым паритетом (1:1).

    И уж точно Фарерские острова (до 21 года) постараются дать бой белорусам. Правда, последний раз вкус победы островитяне познали еще в марте.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Белоруссии (до 21 года) предлагают — 1.58.

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    На викторию Фарерских островов (до 21 года) дают — 5.45, ничья оценена — в 4.20.

    Белорусы выглядят явно мощнее соперника, к тому же максимально настроены добыть долгожданную викторию.

    Наш прогноз — Победа Белоруссии (до 21 года) в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.75.

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    Белоруссия (до 21 года) — Фарерские острова (до 21 года): прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 07.09.2023. Прогнозы на футбол. Белорусская молодежка быстро добьется своего
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