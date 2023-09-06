ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Семен Кошелев забил победный гол «Металлурга»«Металлург» наказал ЦСКА за ошибки в обороне, а Федотов вновь на скамейке запасных
    Все новости спорта

    Мерсон: «Челси» купил слишком много одинаковых игроков

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Трансферы Футбол Англии АПЛ Челси
    Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Пол Мерсон раскритиковал руководство «Челси» за трансферную политику.

    «Челси»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Челси»

    «"Челси" подписал миллион игроков, и ты думаешь: "Как собрать из них команду?" Лондонцы нацелены на завоевание трофеев. Это не "Тоттенхэм", борющийся за попадание в первую четвёрку, но именно к этому всё и идёт — и очень быстро.

    Они купили слишком много однотипных игроков. Энцо Фернандес на другом уровне — на голову выше остальных. Но как долго он будет это терпеть? Команде не хватает хитрости.

    На "Стэмфорд Бридж" соперники синих будут выставлять по десять игроков за линией мяча и контратаковать. Я знаю, какие проблемы возникают у "Челси" с командами, которые играют от обороны вдесятером. Они не способны вскрывать соперника. Это как смотреть настольный футбол — никакого движения», — приводит слова Мерсона Sky Sports.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Челси» после четырех туров АПЛ с четырьмя очками идет на 12-й строчке в таблице.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Медведев обыграет Рублева с разгромным счетом?
  • Медведев — Рублев. Прогноз и ставки
  • 3.00
    •
  • «Ак Барс» справится с «Сочи», но без лишней агрессии
  • «Ак Барс» — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Локомотив» настраивается на первую победу в сезоне
  • «Локомотив» — «Трактор». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.32
  • Экспресс дня 6 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  3.00
  • Прогноз на матч Медведев — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ак Барс — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Локомотив — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Торпедо — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Сербия — Венгрия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.09
  • Прогноз на матч Нидерланды — Греция
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Франция — Ирландия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Египет — Россия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры