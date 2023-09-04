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    «Зенит» анонсировал «сенсационный трансфер»

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    Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что санкт-петербургский клуб в ближайшее время объявит о громком трансфере.

    Александр Медведев
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    Александр Медведев

    «До закрытия трансферного окна в России осталось чуть больше недели, но в большинстве европейских стран окно закрыто.

    С одной стороны это дает дополнительные возможности, с другой — усложняет. Потому что клубы могут расстаться со своими игроками, но им невозможно найти замену, поскольку окно закрыто.

    Не хочу опережать события, но все-таки проинформируем наших болельщиков, что мы близки к согласованию сенсационного трансфера.

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    • Это игрок, который является универсалом. Быстрый, цепкий и дерзкий футболист, но на данном этапе ограничусь этими характеристиками, не будут называть клуб и страну.

    Этот игрок может выступать на разных позициях, молодой, то есть еще и на перспективу. Я думаю, что если все будет идти по плану, то через день-два мы сможем завершить работу и объявить о трансфере», — приводит слова Медведева ТАСС.

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