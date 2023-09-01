Официально: Николсон стал игроком «Клермона»

Нападающийперешел во французский. Об этом сообщается на официальном сайте французского клуба.

Стало известно, что Николсон присоединиться к новой команде уже на следующей недели. Форвард перешел в «Клермон» на правах аренды до лета 2024 года, но в соглашении присутствует пункт о выкупе игрока.

«Атлетичный нападающий ростом 1,92 м проявил себя с лучшей стороны в течение полутора сезонов, проведённых в России, выступая за московский "Спартак", за который он забил 8 голов в 34 матчах Премьер-Лиги. Но, прежде всего, именно в бельгийском "Шарлеруа" он провёл свои самые результативные сезоны, забив больше 30 голов в 76 матчах чемпионата Бельгии в период с 2019 по 2021 год.

Игрок сборной Ямайки (40 матчей) Шамар Николсон также выиграл Кубок России в 2022 году.

Добро пожаловать в "Клермон", Шамар!», — сообщила пресс-служба французского клуба.

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