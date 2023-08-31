Сборная Англии: состав на матчи с Украиной и Шотландией

Вратари: Сэм Джонстон («Кристал Пэлас»), Джордан Пикфорд («Эвертон»), Аарон Рамсдейл («Арсенал»);
Защитники: Бен Чилуэлл, Леви Колвилл (оба — «Челси»), Льюис Данк («Брайтон»), Марк Геи («Кристал Пэлас»), Гарри Магуайр («Манчестер Юнайтед»), Фикайо Томори («Милан»), Киран Триппьер («Ньюкасл»), Кайл Уокер (Манчестер Сити);
Полузащитники: Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Джуд Беллингем («Реал»), Конор Галлахер («Челси»), Джордан Хендерсон («Аль-Иттифак»), Келвин Филлипс («Манчестер Сити»), Деклан Райс («Арсенал»);
Нападающие: Эберечи Эзе («Кристал Пэлас»), Фил Фоден, Джек Грилиш (оба — «Манчестер Сити»), Гарри Кейн («Бавария»), Джеймс Мэддисон («Тоттенхэм»), Эдди Нкетиа, Букайо Сака (оба — «Арсенал»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Каллум Уилсон («Ньюкасл»).
В сентябре англичане сразятся против Украины в рамках отбора на Евро-2024 (9 сентября), а затем — против Шотландии в контрольной встрече (12 сентября).