ОконченаЖеребьевка Лиги Чемпионов 2023/2024Онлайн
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    Кубок Лиги ЧемпионовЖеребьевка Лиги Чемпионов 2023/2024. Онлайн
  • 20:16
    • ПСЖ, «Боруссия» Д, «Милан» и «Ньюкасл» встретятся в одной группе Лиги чемпионов
    Все новости спорта

    ПСЖ, «Боруссия» Д, «Милан» и «Ньюкасл» встретятся в одной группе Лиги чемпионов

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    Стали известны состав групп в Лиге чемпионов сезона 2023/2024.

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    Группа А: «Бавария», «Манчестер Юнайтед», «Копенгаген», «Галатасарай»

    Группа B: «Севилья», «Арсенал», ПСВ, «Ланс»

    Группа C: «Наполи», «Реал», «Брага», «Унион Берлин»;

    Группа D: «Бенфика», «Интер», «РБ Зальцбург», «Реал Сосьедад»;

    Группа E: «Фейеноорд», «Атлетико», «Лацио», «Селтик»;

    Группа F: «ПСЖ», «Боруссия» Д, «Милан», «Ньюкасл»;

    Группа G: «Манчестер Сити», «Лейпциг», «Црвена Звезда», «Янг Бойз»;

    Группа H: «Барселона», «Порту», «Шахтер», «Антверпен».

    Напомним, что жеребьевка состоялась 31 августа в Монако. Матчи первого тура группового этапа ЛЧ пройдут 19-20 сентября

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