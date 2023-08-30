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    Холанн — лучший игрок года в Англии по версии PFA

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    Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) признала Эрлинга Холанна из «Манчестер Сити» игроком года.

    Эрлинг Холанн
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    Эрлинг Холанн

    Норвежец стал первым за 21 год зарубежным игроком, получившим награду за свой дебютный сезон в АПЛ. Предыдущий раз подобное удалось Рууду ван Нистельрою из «Манчестер Юнайтед».

    Эрлинг провел выдающийся сезон, выиграв требл вместе с «Манчестер Сити». При этом норвежец побил рекорд результативности в АПЛ (36 голов в 35 матчах) и трижды признавался игроком месяца по версии PFA.

    В 2022 году лучшим игроком сезона АПЛ по версии PFA был признан форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах.

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