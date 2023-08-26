2-й таймБорнмут — ТоттенхэмОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Тоттенхэм»«Борнмут» — «Тоттенхэм». Онлайн
  • 13:50
    • Официально: Санчес стал игроком «Интера»
  • 11:27
    • «Рома» объявила о подписании экс-нападающего «Зенита»
  • 12:24
    • Винисиус получил травму в матче против «Сельты»
  • 12:13
    • Ахметов готов покинуть «Краснодар» перед закрытием трансферного окна
    Все новости спорта

    Рубиалес на на 90 дней отстранен от должности президента Федерации футбола Испании

    Футбол ФИФА Сборная Испании Футбол Испании
    Президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес временно отстранен от должности дисциплинарным комитетом ФИФА.

    Луис Рубиалес
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Луис Рубиалес

    По информации официального сайта ФИФА, Рубиалес отстранен от всей связанной с футболом деятельности на национальном и международном уровнях на 90 дней до начала дисциплинарного разбирательства, открытого ФИФА в его отношении 24 августа.

    Напомним, что во время церемонии награждения после финала чемпионата мира 2023, в котором женская сборная Испании обыграла Англичанок со счетом 1:0, Рубиалес, обхватив голову футболистки Дженнифер Эрмосо, поцеловал ее в губы. Такое поведение не понравилось спортсменке.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Спартак» прервет серию неудач
  • «Спартак» — «Ахмат». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Уверенная виктория дортмундцев?
  • «Бохум» — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
  • «Зенит» всухую взгреет «Урал»
  • «Зенит» — «Урал». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.62
  • Экспресс дня 26 августа
  • Сегодня в 21:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Спартак — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Бохум — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Зенит — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.52
  • Прогноз на матч Усик — Дюбуа
  • Бокс
  • Сегодня в 23:59
    •  2.39
  • Прогноз на матч Арсенал — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Рубин — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Пари НН — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры