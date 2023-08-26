Рубиалес на на 90 дней отстранен от должности президента Федерации футбола Испании

Президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF)временно отстранен от должности дисциплинарным комитетом ФИФА.

По информации официального сайта ФИФА, Рубиалес отстранен от всей связанной с футболом деятельности на национальном и международном уровнях на 90 дней до начала дисциплинарного разбирательства, открытого ФИФА в его отношении 24 августа.

Напомним, что во время церемонии награждения после финала чемпионата мира 2023, в котором женская сборная Испании обыграла Англичанок со счетом 1:0, Рубиалес, обхватив голову футболистки Дженнифер Эрмосо, поцеловал ее в губы. Такое поведение не понравилось спортсменке.