«Бохум» — «Боруссия» Д: счет матча 1:1, обзор голов

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
Первый гол забили хозяева на 13-й минуте встречи. Отличился полузащитник «Бохума» Кевин Штёгер.
«Боруссия» сравняла счет на 56-й минуте благодаря голу форварда команды
Дониэлля Малена. Нападающий подобрал мяч и попал в левый угол ворот. Удар получился довольно сильный.
Футбол. Германия. Бундеслига
Бохум — Боруссия Д 1:1
Голы: 1:0 Кевин Штёгер (13'), 1:1 Дониелл Мален (56') Бохум: Мануэль Риман, Эрхан Машович, Иван Ордец, Бернардо, Феликс Пасслак (Кристиан Гамбоа, 81'), Матуш Беро, Энтони Лосийя, Кевин Штёгер (Патрик Остерхаге, 81'), Максимилиан Виттек (Данило Соарес, 48'), Филипп Хофман (Мориц Брошински, 59'), Такума Асано (Кристофер Антви-Адджей, 59') Боруссия Д: Себастьен Аллер (Юссуфа Мукоко, 82'), Феликс Нмеча (Салих Озкан, 82'), Юлиан Брандт, Дониелл Мален (Джейми Байно-Гиттенс, 82'), Эмре Джан, Марсель Забитцер (Карим Адейеми, 62'), Рами Бенсебаини, Матс Хуммельс (Никлас Зюле, 46'), Нико Шлоттербек, Мариус Вольф, Грегор Кобель Предупреждения: Кевин Штёгер (66'), Матуш Беро (72'), Эмре Джан (75')
В следующем матче дортмундская «Боруссия» встретится с «Хайденхаймом» 1 сентября.