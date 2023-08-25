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    Нант — Монако: смотреть онлайн в прямом эфире

    25.08.2023 в 22:00 начнется матч в чемпионате Франции по футболу Нант — Монако

    Футбол Лига 1 Нант Монако Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    Нант и Монако начнут матч в 22:00 в чемпионате Франции по футболу, 25.08.2023.

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    Последний матч между собой: Нант — Монако 2:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Нант» — «Монако». Коэффициент ставки — 2.31.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Нант — Монако.

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