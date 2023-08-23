«Хиберниан» — «Астон Вилла»: счет матча 0:5, обзор голов

на чужом поле разгромила(5:0) в 1-м матче финала квалификации Лиги конференций.

В первом тайме английская команда забила 3 безответных гола. В составе «Астон Виллы» отличились дублем отметился Олли Уоткинс, забив голы на 17-й и 33-й минутах встречи, а также Леон Бэйли сделал счет разгромным, забив 3-й мяч на 42-й минуте.

В самом начала 2-го тайма, на 48-й минуте все тот же Уоткинс забил 4-й гол своей команды, оформив хет-трик.

На 74-й минуте арбитр поставил пенальти в ворота «Хиберниана». Уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар Дуглас Луис.

Футбол. Лига конференций. Квалификация Хиберниан — Астон Вилла 0:5 Голы: 0:1 Олли Уоткинс (17'), 0:2 Олли Уоткинс (33'), 0:3 Леон Бэйли (42'), 0:4 Олли Уоткинс (51'), 0:5 Дуглас Луис (пенальти) (74') Хиберниан: Дэвид Маршалл, Will Fish, Пол Хэнлон (Rocky Bushiri, 69'), Льюис Стивенсон, Льюис Миллер, Josh Campbell (Jake Doyle-Hayes, 69'), Джо Ньюэлл (Allan Delferriere, 87'), Jordan Obita (Джеймс Джегго, 46'), Элье Йуан, Дилан Венте (Кристиан Дойдж, 71'), Martin Boyle Астон Вилла: Леон Бэйли (Бертран Траоре, 69'), Олли Уоткинс (Джон Дуран, 69'), Мусса Диаби, Дуглас Луис, Бубакар Камара (Юри Тилеманс, 67'), Джон МакГинн, Лука Динь, Пау Торрес, Эзри Конса (Мэтти Кэш, 75'), Диего Карлос, Дамиан Эмилиано Мартинес (Робин Ольсен, 46') Предупреждения: Лука Динь (21'), Martin Boyle (90 + 1')

Ответная игра состоится 31 августа в Бирмингеме (Англия).