ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жереми ДокуТрансферный дайджест. 15 — 21 августа
    Все новости спорта

    Глазго Рейнджерс — ПСВ: смотреть онлайн в прямом эфире

    22.08.2023 в 22:00 начнется матч в квалификации Лиги чемпионов Глазго Рейнджерс — ПСВ

    Футбол Лига чемпионов Рейнджерс ПСВ Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    В 22:00 22.08.2023 начнётся онлайн-трансляция матча Глазго Рейнджерс — ПСВ.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Один из самых ожидаемых матчей чемпионата — игра между командами Глазго Рейнджерс и ПСВ. Многие болельщики хотят узнать, как будет развиваться игра и кто победит в этом противостоянии. Однако не всем удается попасть на стадион и посмотреть матч вживую или по ТВ. Для таких случаев пригодится онлайн-трансляция на сайте.

    Последний матч между собой: ПСВ — Глазго Рейнджерс 0:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

    Для тех, кто делает ставки:

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Глазго Рейнджерс» — «ПСВ» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.48.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатную прямую онлайн-трансляцию игры Глазго Рейнджерс — ПСВ.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, составы команд, подробная предматчевая статистика.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонусы 50USDНовым игрокам

    Bet365 предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 500 USD бонусами для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Прервет ли «Рейнджерс» победную поступь ПСВ?
  • «Рейнджерс» — ПСВ. Прогноз и ставки
  • 2.48
    •
  • Команду Роналду ждет успех?
  • «Аль-Наср» — «Аль-Ахли» Дубай. Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Пройдет ли «Ракув» «Копенгаген»?
  • «Ракув» — «Копенгаген». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.50
  • Экспресс дня 22 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Рейнджерс — ПСВ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Аль-Наср — Аль-Ахли Дубай
  • Футбол
  • Сегодня в 20:20
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ракув — Копенгаген
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Антверпен — АЕК
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Брага — Панатинаикос
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.45
  • Прогноз на матч Мольде — Галатасарай
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Кава — Рахимова
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Фернандес — Таусон
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры