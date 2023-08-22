«Рейнджерс» сыграет на своем поле ПСВ в рамках первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Матч пройдет 22 августа, начало — в 22:00 мск. «Рейнджерс» — ПСВ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рейнджерс»

Шотландский клуб в квалификации ЛЧ с предыдущего раунда. В нем ему удалось пройти швейцарский «Серветт» благодаря домашней победе 2:1 (в ответной игре была ничья 1:1).

«Рейнджерс» сыграл два официальных поединка в этом сезоне ШПЛ, при этом на старте клуб потерпел поражение, уступив «Килмарноку» в рамках чемпионата Шотландии (0:1).

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За этим результатом последовал разгром «Ливингстона» со счетом 4:0. В своем последнем матче клуб обыграл «Гринок Мортон» (2:1) в рамках Кубка Лиги.

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В четырех последних поединках во всех турнирах коллектив ни разу не проиграл при трех победах и одной ничьей, поэтому у него хорошая форма.

ПСВ

Как соперник, эйндховенцы прошли одну стадию квалификации Лиги чемпионов. Нидерландцы не заметили австрийский «Штурм», дважды уверенно его обыграв (4:1 и 3:1).

ПСВ только-только стартовал в своем чемпионате. В первом туре команда уверенно расправилась с «Утрехтом» (2:0), а во втором — разобралась с «Витессом» (3:1).

Главной проблемой команды является очередная кадровая ротация. Потеряв нескольких игроков, ПСВ пока только перестраивается на новые игровые рельсы.

На сегодня у коллектива победная серия в восемь поединков во всех турнирах, поэтому шансы «Крестьян» на итоговый успех выглядят предпочтительнее.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом ПСВ, коэффициент на победу которого равен 2,48. Успех «Рейнджерс» оценивается в 2,66, ничья — в 3,60.

Гости выиграли восемь последних матчей кряду во всех турнирах.

Поэтому наши прогноз и ставка — ПСВ выиграет за 2,48.

Еще один вариант ставки — ПСВ не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 2,77, ведь гости выиграли восемь последних матчей кряду, в пяти из которых было забито больше 2,5 голов.