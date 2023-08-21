«Торино» — «Кальяри»: счет матча 0:0, обзор

на своем поле не смог обыграть(0:0) в матче 1-го тура Серии А.

Команда нанесли по 2 удара в створ ворот, «Торино» больше владел мячом (59%), чем «Кальяри» (41). К тому же, команды получили по одной желтой карточке за игру.

Футбол. Италия. Серия А Торино — Кальяри 0:0 Торино: Ваня Милинкович-Савич, Перр Схюрс, Алессандро Буонджорно, Рикардо Родригес (Давид Зима, 75'), Рауль Белланова, Самуэле Риччи (Кароль Линетти, 68'), Иван Илич, Мергим Войвода, Никола Влашич (Пьетро Пеллегри, 68'), Янн Карамо (Неманья Радоньич, 46'), Антонио Санабрия (Симоне Верди, 87') Кальяри: Zito Luvumbo (Эльдор Шомуродов, 62'), Гаэтано Ористанио (Якуб Янкто, 62'), Наитан Нандес (Леонардо Паволетти, 72'), Paulo Azzi, Antoine Makoumbou, Сулемана, Габриэле Цаппа, Adam Obert (Алессандро Дейола, 87'), Alberto Dossena, Эдоардо Гольданига (Алессандро ди Пардо, 46'), Борис Радунович Предупреждения: Алессандро Буонджорно (36'), Леонардо Паволетти (90 + 5')

В следующем матче «Торино» встретится 26 августа с «Миланом», а «Кальяри» сыграет с «Интером» 28 числа.