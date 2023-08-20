«Удинезе» — «Ювентус: счет матча 0:3, обзор голов

Туринскийодержал выездную победу над(3:0) в матче 1-го тура чемпионата Италии по футболу.

Гости открыли счет уже на 3-й минуте, проведя быструю атаку после обрезки соперника. Последовал перевод Влаховича с левого фланга в центр на Кьезу, который из-под защитника переправил сферу в левый нижний угол ворот.

На 20-й минуте в ворота «Удинезе» был назначен пенальти — мяч попал в руку Эбоселе. Душан Влахович покатил с «точки» мяч в левый от себя нижний угол, сумев укрепить преимущество своего коллектива на табло.

А в добавленное к первому тайму время Камбьясо с левого фланга выполнял передачу на дальнюю штангу. Махнул Сильвестри рукой мимо мяча, а Адриен Рабьо подставил голову и направил мяч в ворота.

Футбол. Италия. Серия А Удинезе — Ювентус 0:3 Голы: 0:1 Федерико Кьеза (2'), 0:2 Душан Влахович (пенальти) (20'), 0:3 Адриен Рабьо (45 + 3') Удинезе: Марко Сильвестри, Неуэн Перес, Яка Бийол, Кристиан Кабазель, Фести Эбоселе (Жоау Феррейра, 57'), Ойер Саррага (Лазар Самарджич, 46'), Уолас, Санди Ловрич, Ассан Камара (Джордан Земура, 46'), Флорьян Товен (Исаак Саксесс, 66'), Бету (Лоренцо Лукка, 75') Ювентус: Федерико Кьеза (Аркадиуш Милик, 77'), Душан Влахович (Kenan Yildiz, 85'), Андреа Камбьязо (Сэмюэл Айлинг Джуниор, 70'), Адриен Рабьо, Мануэль Локателли, Фабио Миретти (Николо Фаджоли, 46'), Тимоти Уэа (Уэстон Маккенни, 46'), Алекс Сандро, Бремер, Данило, Войцех Щенсны Предупреждения: Алекс Сандро (28'), Кристиан Кабазель (31'), Данило (35'), Мануэль Локателли (90 + 6')

«Ювентус» следующий матч проведет 27 августа против «Болоньи». «Удинезе» 28 августа встретится с «Салернитаной».