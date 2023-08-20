«Спартак» — «Зенит»: счет матча 1:3, обзор голов

Московскийпотерпел домашнее поражение от петербургского(1:3) в матче 5-го тура чемпионата России по футболу.

Счет в матче был открыт на 32-й минуте. Барриос сделал пас к штрафной «Спартака», Сергеев и Марио сыграли в стенку. Мяч отскочил на радиус, Вендел набежал и пробил низом — снаряд задел ногу Джикии и влетел в угол ворот.

На 73-й минуте Клаудиньо рванул в свободную зону и сделал шикарный пас вразрез. Вендел ворвался в штрафную красно-белых, выскочил один на один и аккуратно уложил мяч в дальний угол ворот.

Спустя семь минут в ворота «Зенита» был назначен пенальти — Соболев боролся, а Барриос махнул рукой и задел мяч. Сам Александр с «точки» аккуратно катнул мяч низом, а Кержаков дёрнулся в правый угол.

Уже в компенсированное время Матео Кассьерра установил окончательный счет. На правом фланге атаки несколько аутов вбросили гостей, Сутормин отдал который пас в штрафную площадку на Ерохина, который прострелил дальше на Кассьерру, а последнему оставалось просто не попасть в Зобнина, который пытался его блокировать.

Футбол. Россия. Премьер-лига Спартак — Зенит 1:3 Голы: 0:1 Георгий Джикия (32'), 0:2 Вендел (73'), 1:2 Александр Соболев (81'), 1:3 Матео Кассьерра (90+4') Спартак: Илья Свинов, Даниил Денисов, Алексис Дуарте, Георгий Джикия, Олег Рябчук, Хесус Медина, Кристофер Мартинс Перейра, Виктор Мозес, Михаил Игнатов, Александр Соболев, Квинси Промес Зенит: Михаил Кержаков, Вячеслав Караваев, Erakovic S., Нуралы Алип, Марио Фернандес, Вендел, Вильмар Барриос, Клаудиньо, Дуглас Сантос, Иван Сергеев, Густаво Мантуан Предупреждения: Михаил Игнатов (10'), Даниил Хлусевич (76'), Вильмар Барриос (80'), Матео Кассьерра (90+6')

«Зенит» набрал 10 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 9 баллами находится на шестой строчке.

Календарь и таблица РПЛ

В 6-м туре РПЛ сине-бело-голубые примут «Урал» 26 августа, а красно-белые в этот же день сыграют дома с «Ахматом».