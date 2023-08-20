«Спартак» — «Зенит»: счет матча 1:3, обзор голов

Счет в матче был открыт на 32-й минуте. Барриос сделал пас к штрафной «Спартака», Сергеев и Марио сыграли в стенку. Мяч отскочил на радиус, Вендел набежал и пробил низом — снаряд задел ногу Джикии и влетел в угол ворот.
На 73-й минуте Клаудиньо рванул в свободную зону и сделал шикарный пас вразрез. Вендел ворвался в штрафную красно-белых, выскочил один на один и аккуратно уложил мяч в дальний угол ворот.
Спустя семь минут в ворота «Зенита» был назначен пенальти — Соболев боролся, а Барриос махнул рукой и задел мяч. Сам Александр с «точки» аккуратно катнул мяч низом, а Кержаков дёрнулся в правый угол.
Уже в компенсированное время Матео Кассьерра установил окончательный счет. На правом фланге атаки несколько аутов вбросили гостей, Сутормин отдал который пас в штрафную площадку на Ерохина, который прострелил дальше на Кассьерру, а последнему оставалось просто не попасть в Зобнина, который пытался его блокировать.
«Зенит» набрал 10 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 9 баллами находится на шестой строчке.
В 6-м туре РПЛ сине-бело-голубые примут «Урал» 26 августа, а красно-белые в этот же день сыграют дома с «Ахматом».