Шунин: У «Динамо» две победы без Арсена, но это не говорит, что Захарян — плохой футболист

Голкипервысказался о переходе полузащитникав испанский

«Хочу пожелать Захаряну удачи! Классно, когда молодой и талантливый футболист уезжает в серьёзный чемпионат. Посмотрим, как он будет там играть. Пусть Арсен в Испании играет, наслаждается и забивает. Я ему сказал, что если станет без нас грустно и плохо, то мы будем ждать его обратно в команду.

Самое главное, чтобы Арсен чувствовал, что чемпионат Испании — это его вариант. Без разницы, что думают другие. Захарян — классный футболист, у него свой путь. А "Динамо" будет двигаться самостоятельно. Очень надеюсь, что будем продолжать играть так же. Пока у "Динамо" две победы без Арсена, но это не говорит, что Захарян — плохой футболист», — цитирует Шунина «Чемпионат».