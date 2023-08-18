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    Месси заявил, что не хотел уходить из «Барселоны» в «ПСЖ»

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    Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси заявил, что его переход в американский клуб отличается от трансфера из «Барселоны» в «ПСЖ».

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    «Как я уже говорил ранее, мой переезд в Париж — это не то, чего я хотел. Тогда всё произошло в одночасье. Это было трудно, но, к счастью, это сильно отличается от того, что происходит со мной сейчас в Майами», — приводит слова Месси Canal+.

    Напомним, Месси выступал за основной состав «Барселоны» с 2004 по 2021 год. Летом 2021 года он из-за финансовых проблем каталонцев был вынужден перебрался в «ПСЖ», где провел два предыдущих сезона.

    В это летнее трансферное окно Месси перешел в «Интер Майами». Аргентинец сыграл в шести матчах, где забил девять мячей и отдал одну голевую передачу.

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