Луческу отреагировал на стычку после матча «Динамо» и «Ариса»

Игроки «Динамо» Киев Фото: globallookpress.com
«Вы видели, какие баннеры вывесили греческие болельщики во время первого матча? Они были направлены против Украины. Я не мог остановить наших игроков. Я не поддерживаю этого и извиняюсь, но вы должны понимать наших футболистов. Потому что они видели баннеры фанатов "Ариса" против Украины.
Я, конечно, не могу согласиться с некоторыми жестами. Надеюсь, что такого больше не повторится в будущем. Я сам не ожидал такого. Но реакция наших игроков стала следствием того, как вели себя фанаты кипрского клуба», — приводит слова Луческу официальный сайт клуба.