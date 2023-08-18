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    Луческу отреагировал на стычку после матча «Динамо» и «Ариса»

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    Наставник киевского «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал стычку футболистов клуба с игроками «Ариса». Это случилось после матча 3-го квалификационного раунда Лиги конференций (2:1 — в основное время, 6:5 — в серии пенальти).

    Игроки «Динамо» Киев
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    «Вы видели, какие баннеры вывесили греческие болельщики во время первого матча? Они были направлены против Украины. Я не мог остановить наших игроков. Я не поддерживаю этого и извиняюсь, но вы должны понимать наших футболистов. Потому что они видели баннеры фанатов "Ариса" против Украины.

    Я, конечно, не могу согласиться с некоторыми жестами. Надеюсь, что такого больше не повторится в будущем. Я сам не ожидал такого. Но реакция наших игроков стала следствием того, как вели себя фанаты кипрского клуба», — приводит слова Луческу официальный сайт клуба.

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