Луческу отреагировал на стычку после матча «Динамо» и «Ариса»

Наставник киевского «Динамо»прокомментировал стычку футболистов клуба с игроками «Ариса». Это случилось после матча 3-го квалификационного раунда Лиги конференций (2:1 — в основное время, 6:5 — в серии пенальти).

«Вы видели, какие баннеры вывесили греческие болельщики во время первого матча? Они были направлены против Украины. Я не мог остановить наших игроков. Я не поддерживаю этого и извиняюсь, но вы должны понимать наших футболистов. Потому что они видели баннеры фанатов "Ариса" против Украины.

Я, конечно, не могу согласиться с некоторыми жестами. Надеюсь, что такого больше не повторится в будущем. Я сам не ожидал такого. Но реакция наших игроков стала следствием того, как вели себя фанаты кипрского клуба», — приводит слова Луческу официальный сайт клуба.