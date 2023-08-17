Уткин о конфликте Дзюбы с журналистом: Не нравится тебе публичность, иди трамвай води!

Известный блогерпрокомментировал конфликт нападающего «Локомотива»с журналистом.

После игры с «Крыльями Советов» (1:1) в четвертом туре РПЛ Дзюба нагрубил журналисту, заявив: «Слушай, ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну. Ты меня понял? Если еще раз подойдешь».

Позже известный тренер Леонид Слуцкий назвал журналиста «19-летним дебилом».

«Дзюба наорал на журналиста после домашнего матча "Локомотива" с "Крыльями". Он не играл. Ну что ему, собственно говоря, мешает наорать на журналиста, сказать, что он засунет ему в одно место телефон, если он не отстанет от него?

У Дзюбы, оказывается, появился представитель — Леонид Гольдман. Не знаю, кто это такой, наверное, разумный человек. Он назвал спортивную журналистику России "журналистикой парковок", потому что Дзюбу нашли на парковке. Ну что ж, теперь еще и парковки огораживать?

Я часто бываю на стадионе "Локомотива" — там моя команда "Эгриси" тренируется зимой, когда холодно, — там постоянно строят какие-то новые заборы. Я не обвиняю администрацию "Локомотива". Это, в частности, и новые требования по Fan ID, и еще были какие-то другие требования. Короче говоря, заборов там огромное количество. Если еще и парковки загородить, послушайте, во что тогда, интересно, превратится стадион? Короче говоря, странная история.

Вернемся к тому, куда и что собирался засунуть Дзюба спортивному журналисту Бородину. 19-летнему парню или "19-летнему дебилу", как его назвал Леонид Викторович Слуцкий. Ну эксперт в этом вопросе Леонид Викторович! Он еще и с Дзюбой дружит — кто как не он будет понимать в дебилах?

Знаете старый анекдот про то, как один мальчик пилил скрипку пять часов, чем изводил соседей, а вот потом ему скрипку доставали из одного места всего пять минут. Казалось бы, вот где здесь справедливость обмена? Да нету справедливости, понимаете. Погорячились ребята и разошлись.

Дзюбе дали две игры условно. Убейте меня, но я не пойму, что такое условное наказание в футболе. Хотя, с другой стороны, журналист признался, что не видит в этих словах угрозы, а видит просто, не знаю, нормальное площадное хамство.

Дзюбе, а также двум Леонидам, в равной степени представляющим его интересы в данном случае, могу сказать лишь одно: "Не нравится тебе публичность, иди трамвай води!" Достойная вполне работа. Заметьте, я не про автобус говорю — у него руль, а у трамвая джойстик», — сказал Уткин в новом выпуске на своем YouTube-канале.