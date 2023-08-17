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    «Интер Майами» может сыграть в Кубке Либертадорес

    Футбол Интер Майами MLS Латинская Америка
    «Интер Майами» получил приглашение принять участие в следующем розыгрыше Кубка Либертадорес.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    По информации TyC Sports, приглашение поступило от президента Аргентинской федерации футбола Клаудио Тапиа по запросу КОНМЕБОЛ.

    Кубок Либертадорес — аналог европейской Лиги чемпионов в Южной Америке.

    «Интер Майами», за который с недавних пор выступает Лионель Месси, занимает последнее место в Восточной конференции МЛС, но это не помешает ему сыграть в Кубке Либертадорес, если такое решение все-таки будет принято.

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    • Напомним, ранее на этой неделе «Интер Майами» вышел в финал Кубка лиг.

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