«Интер Майами» может сыграть в Кубке Либертадорес

получил приглашение принять участие в следующем розыгрыше

По информации TyC Sports, приглашение поступило от президента Аргентинской федерации футбола Клаудио Тапиа по запросу КОНМЕБОЛ.

Кубок Либертадорес — аналог европейской Лиги чемпионов в Южной Америке.

«Интер Майами», за который с недавних пор выступает Лионель Месси, занимает последнее место в Восточной конференции МЛС, но это не помешает ему сыграть в Кубке Либертадорес, если такое решение все-таки будет принято.

Напомним, ранее на этой неделе «Интер Майами» вышел в финал Кубка лиг.