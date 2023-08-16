Клубы из Саудовской Аравии могут быть допущены к европейской Лиге чемпионов

Союз арабских футбольных ассоциаций хочет, чтобы УЕФА разыграла wild-кард среди клубов чемпионата Саудовской Аравии для участия в Лиге чемпионов.

По информации Corriere dello Sport, в Садовской Аравии очень заинтересованы в участии местных команд в Лиге чемпионов и в ближайшее время Арабская федерация может обратиться в УЕФА с просьбой предоставить чемпиону страны уайлд-кард для участия в ЛЧ в сезоне-2024/25.

Таким образом в Саудовской Аравии хотят повысить международный престиж ведущих клубов страны

Напомним, что в летнее трансферное окно множество известных футболистов перебралось в чемпионат Саудовской Аравии.