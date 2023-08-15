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    «Арсенал» объявил об аренде вратаря «Брентфорда»

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    Лондонский «Арсенал» на своем официальном сайте объявил о переходе испанского голкипера Давида Райи.

    Давид Райя
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    Давид Райя

    «Канониры» заплатят за игрока 3 миллиона евро. Опция выкупа 27-летнего испанца составит 27 миллионов. Соглашение с Райя рассчитано на один сезон.

    «Давид — высоклассный вратарь, который играл на высоком уровне в составе "Брентфорда" в Премьер-Лиге. С приходом Давида мы привносим качество и глубину в нашу команду, чтобы мы могли выступать на максимально высоком уровне во всех соревнованиях», — заявил спортивный директор «Арсенала» Эду.

    В минувшем сезоне Райя провел все 38 матчей в АПЛ, пропустив 46 мячей и 12 раз сыграв на ноль.

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