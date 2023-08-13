начнут матч в 21:45 в чемпионате Франции по футболу, 13.08.2023.

Последний матч между собой: Страсбург — Лион 1:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Страсбург» — «Лион» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.21 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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