«Страсбург»
Команда минувший сезон провела неудачно. «Страсбург» занял лишь 17-е место в Лиге 1, с натугой сохранив прописку в элите.
Более того, гандикап от опасной зоны составил всего пять очков. Да и выиграл «Страсбург» всего 9 раз в 38 матчах.
Коэффициенты матча Страсбург — Лион
Свой последний контрольный поединок команда провела успешно. На своем поле клуб переиграл «Вердер» со счетом 2:1.
В пяти последних поединках, которые были контрольными, коллектив не проигрывал при двух победах и трех ничьих, так что у него, в целом, неплохая форма.
«Лион»
Команда прошлый сезон провела откровенно неудачно. «Ткачи» заняли только седьмую позицию, и о еврокубках им пришлось лишь мечтать.
«Лион» многовато пропустил, что стало, пожалуй, главной причиной неудачи — 47 мячей. Зато атака команды выглядит весьма прилично, отличившись 65 раз.
Свой последний контрольный поединок команда провела откровенно неудачно. В нем клуб потерпел поражение от английского «Кристал Пэлас» (0:2).
В четырех последних поединках, которые были контрольными, коллектив потерпел поражения, так что у него откровенно неудачная форма.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом «Страсбург», коэффициент на победу которого равен 2,54. Успех «Лиона» оценивается в 2,65, ничья — в 3,72.
В четырех последних матчах гостей было забито меньше 2,5 голов.
Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,21.
Еще один вариант ставки — хотя бы одна команда не забьет за 2,38, ведь в четырех последних матчах гостей по крайней мере один из соперников не забивал.