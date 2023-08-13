«Страсбург» встретится с «Лионом» в рамках 1-го тура французской Лиги 1. Поединок пройдет 13 августа и начнется в 21:45 по мск. «Страсбург» — «Лион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Страсбург»

Команда минувший сезон провела неудачно. «Страсбург» занял лишь 17-е место в Лиге 1, с натугой сохранив прописку в элите.

Более того, гандикап от опасной зоны составил всего пять очков. Да и выиграл «Страсбург» всего 9 раз в 38 матчах.

Коэффициенты матча Страсбург — Лион 1X2Новым игрокам 2.553.602.65Бонус$9500

Свой последний контрольный поединок команда провела успешно. На своем поле клуб переиграл «Вердер» со счетом 2:1.

Все прогнозы на Лигу 1

В пяти последних поединках, которые были контрольными, коллектив не проигрывал при двух победах и трех ничьих, так что у него, в целом, неплохая форма.

«Лион»

Команда прошлый сезон провела откровенно неудачно. «Ткачи» заняли только седьмую позицию, и о еврокубках им пришлось лишь мечтать.

«Лион» многовато пропустил, что стало, пожалуй, главной причиной неудачи — 47 мячей. Зато атака команды выглядит весьма прилично, отличившись 65 раз.

Свой последний контрольный поединок команда провела откровенно неудачно. В нем клуб потерпел поражение от английского «Кристал Пэлас» (0:2).

В четырех последних поединках, которые были контрольными, коллектив потерпел поражения, так что у него откровенно неудачная форма.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Страсбург», коэффициент на победу которого равен 2,54. Успех «Лиона» оценивается в 2,65, ничья — в 3,72.

В четырех последних матчах гостей было забито меньше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,21.

Еще один вариант ставки — хотя бы одна команда не забьет за 2,38, ведь в четырех последних матчах гостей по крайней мере один из соперников не забивал.