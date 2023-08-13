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    Увезет ли «Лион» победу из Страсбурга?

    «Страсбург» — «Лион». Ставка (к. 2.21) и прогноз на футбол, Лига 1, 13 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Страсбург» — «Лион»
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    «Лион» не считается фаворитом матча
    «Страсбург» встретится с «Лионом» в рамках 1-го тура французской Лиги 1. Поединок пройдет 13 августа и начнется в 21:45 по мск. «Страсбург» — «Лион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 13 Августа 2023 года
    Страсбург
  • Франция. Лига 1
    •  Страсбург 21:45 Лион Лион
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    «Страсбург»

    Команда минувший сезон провела неудачно. «Страсбург» занял лишь 17-е место в Лиге 1, с натугой сохранив прописку в элите.

    Более того, гандикап от опасной зоны составил всего пять очков. Да и выиграл «Страсбург» всего 9 раз в 38 матчах.

    Коэффициенты матча Страсбург — Лион

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  • 2.553.602.65Бонус$9500
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    Свой последний контрольный поединок команда провела успешно. На своем поле клуб переиграл «Вердер» со счетом 2:1.

    Все прогнозы на Лигу 1

    В пяти последних поединках, которые были контрольными, коллектив не проигрывал при двух победах и трех ничьих, так что у него, в целом, неплохая форма.

    «Лион»

    Команда прошлый сезон провела откровенно неудачно. «Ткачи» заняли только седьмую позицию, и о еврокубках им пришлось лишь мечтать.

    «Лион» многовато пропустил, что стало, пожалуй, главной причиной неудачи — 47 мячей. Зато атака команды выглядит весьма прилично, отличившись 65 раз.

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    • Свой последний контрольный поединок команда провела откровенно неудачно. В нем клуб потерпел поражение от английского «Кристал Пэлас» (0:2).

    В четырех последних поединках, которые были контрольными, коллектив потерпел поражения, так что у него откровенно неудачная форма.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Страсбург», коэффициент на победу которого равен 2,54. Успех «Лиона» оценивается в 2,65, ничья — в 3,72.

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    В четырех последних матчах гостей было забито меньше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,21.

    Еще один вариант ставки — хотя бы одна команда не забьет за 2,38, ведь в четырех последних матчах гостей по крайней мере один из соперников не забивал.

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    «Страсбург» — «Лион»: прогноз, ставка (2.21), статистика, коэффициенты матча 13.08.2023. Прогнозы на футбол. Увезет ли «Лион» победу из Страсбурга?
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