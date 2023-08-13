«СКА-Хабаровск» — «Акрон»: счет матча 1:0, обзор гола

«СКА-Хабаровск» Фото: 1fnl.ru
Единственным голом в поединке отметился Кирилл Никитин на 16-й минуте противостояния.
Футбол. Россия. ФНЛ
СКА-Хабаровск — Акрон 1:0
Гол: 1:0 Nikitin K. (16') СКА-Хабаровск: Sugrobov V., Юрий Бавин, Begun D., Олег Кожемякин, Максим Кутовой, Алексей Никитин, Nikitin K., Николай Покидышев, Томас Рукас, Андрей Савинов, Simonyan A. Акрон: Сергей Волков, Andjelkovic N., Иван Чудин, Егор Данилкин, Dimoski B., Абу-Саид Эльдарушев, Galkin V., Антон Килин, Сергей Макаров, Евгений Песегов, Константин Савичев Предупреждения: Олег Кожемякин (71'), Илья Петров (74'), Давид Хубаев (80'), Антон Килин (90+1'), Andjelkovic N. (90+2'), Яо Жан Шарль Оливье (90+3')
Таким образом, «СКА-Хабаровск» набрал десять очков и взобрался на третье место в турнирной таблице. «Акрон» потерпел первое поражение, но с 12-ю баллами продолжает быть лидером.