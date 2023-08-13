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    СКА-Хабаровск — Акрон: смотреть онлайн в прямом эфире

    13.08.2023 в 10:00 начнется матч в очередном туре ФНЛ СКА-Хабаровск — Акрон

    Футбол ФНЛ — Первая лига СКА-Хабаровск Акрон Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ
    СКА-Хабаровск и Акрон начнут матч в 10:00 в очередном туре ФНЛ, 13.08.2023.

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    Последний матч между собой: Акрон — СКА-Хабаровск 1:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «СКА-Хабаровск» — «Акрон». Коэффициент ставки — 2.22.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Акрон»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча СКА-Хабаровск — Акрон.

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