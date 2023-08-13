«СКА-Хабаровск»
Хабаровчане стартовали относительно неплохо. В четырех первых турах команда Романа Шаронова разжилась 7 очками.
Главным бичом команды является слабая атака. «Армейцы» забивают чуть больше гола за матч, что явно скромно для претендента на повышение в классе.
Коэффициенты матча СКА-Хабаровск — Акрон
Свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «СКА-Хабаровск» на выезде расписал мировую с «Родиной» (1:1).
До того команда Шаронова потерпела первую неудачу в сезоне. На выезде хабаровчане минимально уступили «Соколу».
Нет сомнений, что подопечные Шаронова будут максимально активными в атаке. «СКА-Хабаровск» традиционно силен именно в родных стенах.
«Акрон»
Эта команда блестяще стартовала в первенстве. «Акрон» остается единственным коллективом, не потерявшим ни одного очка.
Да и атака тольяттинцев смотрится ярко. В 4 турах игроки «Акрона» наколотили уже 12 мячей в ворота соперников.
В предыдущем туре «Акрон» добыл важнейшую викторию. Дома была минимально обыграна крепкая «Алания».
До того тольяттинцы переиграли тульский «Арсенал» (5:1). Так что команда явно находится на подъеме, и не только моральном.
Нет сомнений, что в этом матче гости будут активны в атаке. Тольяттинцы явно не боятся никого, плюс имеют четкую цель выйти в РПЛ.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «СКА-Хабаровска» предлагают — 2.28.
На викторию «Акрона» дают — 2.97, ничья оценена — в 3.26.
Обе команды стартовали весьма успешно, и уж точно
Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.22. Еще вариант для ставки — Победа «Акрона» за 2.97.