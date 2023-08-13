«СКА-Хабаровск» сыграет на своем поле с «Акроном» в рамках 5-го тура чемпионата России. Матч пройдет 13 августа, начало — в 10:00 мск. «СКА-Хабаровск» — «Акрон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«СКА-Хабаровск»

Хабаровчане стартовали относительно неплохо. В четырех первых турах команда Романа Шаронова разжилась 7 очками.

Главным бичом команды является слабая атака. «Армейцы» забивают чуть больше гола за матч, что явно скромно для претендента на повышение в классе.

Коэффициенты матча СКА-Хабаровск — Акрон 1X2Новым игрокам 2.453.402.85Бонус$9500

Свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «СКА-Хабаровск» на выезде расписал мировую с «Родиной» (1:1).

Прогнозы на ФНЛ

До того команда Шаронова потерпела первую неудачу в сезоне. На выезде хабаровчане минимально уступили «Соколу».

Нет сомнений, что подопечные Шаронова будут максимально активными в атаке. «СКА-Хабаровск» традиционно силен именно в родных стенах.

«Акрон»

Эта команда блестяще стартовала в первенстве. «Акрон» остается единственным коллективом, не потерявшим ни одного очка.

Да и атака тольяттинцев смотрится ярко. В 4 турах игроки «Акрона» наколотили уже 12 мячей в ворота соперников.

В предыдущем туре «Акрон» добыл важнейшую викторию. Дома была минимально обыграна крепкая «Алания».

До того тольяттинцы переиграли тульский «Арсенал» (5:1). Так что команда явно находится на подъеме, и не только моральном.

Нет сомнений, что в этом матче гости будут активны в атаке. Тольяттинцы явно не боятся никого, плюс имеют четкую цель выйти в РПЛ.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «СКА-Хабаровска» предлагают — 2.28.

На викторию «Акрона» дают — 2.97, ничья оценена — в 3.26.

Обе команды стартовали весьма успешно, и уж точно постараются улучшить свои атакующие показатели .

Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.22. Еще вариант для ставки — Победа «Акрона» за 2.97.