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    В Хабаровске будут забивать?!

    «СКА-Хабаровск» — «Акрон». Ставка (к. 2.22) и прогноз на футбол, Первая лига, 13 августа 2023 года

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    «Акрон»
    «СКА-Хабаровск» сыграет на своем поле с «Акроном» в рамках 5-го тура чемпионата России. Матч пройдет 13 августа, начало — в 10:00 мск. «СКА-Хабаровск» — «Акрон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 13 Августа 2023 года
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    «СКА-Хабаровск»

    Хабаровчане стартовали относительно неплохо. В четырех первых турах команда Романа Шаронова разжилась 7 очками.

    Главным бичом команды является слабая атака. «Армейцы» забивают чуть больше гола за матч, что явно скромно для претендента на повышение в классе.

    Коэффициенты матча СКА-Хабаровск — Акрон

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  • 2.453.402.85Бонус$9500
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    Свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «СКА-Хабаровск» на выезде расписал мировую с «Родиной» (1:1).

    Прогнозы на ФНЛ

    До того команда Шаронова потерпела первую неудачу в сезоне. На выезде хабаровчане минимально уступили «Соколу».

    Нет сомнений, что подопечные Шаронова будут максимально активными в атаке. «СКА-Хабаровск» традиционно силен именно в родных стенах.

    «Акрон»

    Эта команда блестяще стартовала в первенстве. «Акрон» остается единственным коллективом, не потерявшим ни одного очка.

    Да и атака тольяттинцев смотрится ярко. В 4 турах игроки «Акрона» наколотили уже 12 мячей в ворота соперников.

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    • В предыдущем туре «Акрон» добыл важнейшую викторию. Дома была минимально обыграна крепкая «Алания».

    До того тольяттинцы переиграли тульский «Арсенал» (5:1). Так что команда явно находится на подъеме, и не только моральном.

    Нет сомнений, что в этом матче гости будут активны в атаке. Тольяттинцы явно не боятся никого, плюс имеют четкую цель выйти в РПЛ.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «СКА-Хабаровска» предлагают — 2.28.

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    На викторию «Акрона» дают — 2.97, ничья оценена — в 3.26.

    Обе команды стартовали весьма успешно, и уж точно постараются улучшить свои атакующие показатели.

    Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.22. Еще вариант для ставки — Победа «Акрона» за 2.97.

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    «СКА-Хабаровск» — «Акрон»: прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты матча 13.08.2023. Прогнозы на футбол. В Хабаровске будут забивать?!
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