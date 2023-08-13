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    «Челси» и «Ливерпуль» не выявили победителя

    «Челси» — «Ливерпуль»: счет матча 1:1, обзор голов

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    «Челси» и «Ливерпуль» встретились в матче 1-го тура АПЛ. Поединок между командами закончился вничью 1:1.

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    На 18-й минуте с передачи Мохаммеда Салаха отметился Луис Диас, который в подкате достал мяч и переправил его в сетку ворот. Через 10 минут гол самого Салаха отменили после VAR.

    В конце 1-го тайма Аксель Дисаси сравнял счет. «Челси» мог уйти на перерыв с перевесом, однако гол Бена Чиллуэлла также отменили из-за офсайда.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Челси — Ливерпуль 1:1
    Голы: 0:1 Луис Диас (18'), 1:1 Аксель Дисаси (37') Челси: Роберт Санчес, Аксель Дисаси, Тьяго Силва, Леви Колвилл, Рис Джеймс (Мало Гюсто, 76'), Конор Галлахер, Enzo Fernandez, Карни Чуквуэмека (Ян Матсен, 81'), Бен Чилвел (Лесли Угочукву, 90'), Рахим Стерлинг (Михаил Мудрик, 81'), Николас Джексон Ливерпуль: Луис Диас (Ben Doak, 77'), Диогу Жота (Дарвин Нуньес, 66'), Мохамед Салах (Харви Эллиотт, 77'), Коди Матес Гакпо (Кёртис Джонс, 66'), Алексис Мак Аллистер, Доминик Собослаи, Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк, Ибраима Конате, Трент Александер-Арнольд, Алисон Предупреждения: Карни Чуквуэмека (4'), Enzo Fernandez (32'), Диогу Жота (32'), Трент Александер-Арнольд (68'), Николас Джексон (85'), Алексис Мак Аллистер (89')

    Во 2-м туре АПЛ «Челси» сыграет в гостях против «Вест Хэма» (20 августа), а «Ливерпуль» дома примет «Борнмут» (19 августа).

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