Талалаев: Бонгонда — это версия Промес 2.0

Главный тренер «Химок»поделился мнением о новичке «Спартака» атакующем полузащитнике

«Это индивидуально сильный футболист. Обыгрывает один в один, на пространстве быстрый, плюс — исполнительское мастерство в завершающей стадии атаки.

Можно сказать, Промес версия 2.0. Только с другого фланга. Если они еще и взаимодействия наладят, а еще Соболев добавится, тогда будет тяжело уже многим командам», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

Бонгонда перешел в «Спартак» из испанского «Кадиса» за семь миллионов евро. В трех матчах РПЛ 27-летний футболист забил два гола и сделал одну результативную передачу.