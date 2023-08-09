начнут матч в 21:45 в квалификации Лиги чемпионов, 09.08.2023.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Глазго Рейнджерс» — «Серветт». Коэффициент ставки — 2.60 .

. Календарь и таблица Лиги чемпионов У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Глазго Рейнджерс»).

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