«Рейнджерс» сыграет на своем поле с «Серветт» в рамках первого матча 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов. Матч пройдет 9 августа, начало — в 21:45 мск. «Рейнджерс» — «Серветт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рейнджерс»

Прошлый сезон для команды получился не столь успешным. «Рейнджерс» на семь очков отстал от «Селтика» в чемпионате и снова стал вторым.

Да и вообще, глазвегианцы были нестабильны. Немало очков команда потеряла фактически на ровном месте.

Коэффициенты матча Глазго Рейнджерс — Серветт 1X2Новым игрокам 1.504.506.10Бонус$9500

В своем последнем поединке «Рейнджерс» потерпел фиаско. В стартовом туре нового розыгрыша шотландской Премьер-лиги клуб проиграл на выезде «Килмарноку» (0:1).

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Коллектив не знает побед три поединка кряду при одной победе в пяти последних матчах, включая товарищеские, что говорит о его откровенно плохой форме.

«Серветт»

«Серветт» выиграл у «Генка» на предыдущей стадии. После домашней ничьей со счетом 1:1 в первой игре он свел вничью и ответный матч — 2:2, но выиграл по пенальти.

Коллектив из Женевы уже успел провести три поединка в новом сезоне чемпионата Швейцарии. «Гранатовые» смогли взять гостевой верх над «Грассхоппером» (3:1), а затем сыграли вничью с «Цюрихом» (2:2) дома и «Лозанна Уши» (1:1) на выезде.

Минувший сезон женевская команда провела относительно неплохо. Она заняла вторую позицию в первенстве страны, набрав 58 очков в 36 поединках. Коллектив в итоге на 16 пунктов от чемпиона страны «Янг Бойз».

Вот уже 16 поединков кряду во всех турнирах, включая товарищеские встречи, коллектив не знает поражений при 11 победах и пяти ничьих, так что хозяев, похоже, будет непросто.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Рейнджерс», коэффициент на победу которого равен 1,50. Успех «Серветта» оценивается в 6,05, ничья — в 4,50.

Гости не проигрывает 16 матчей подряд.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Серветт» не проиграет за 2,60.

Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 1,77, ведь в шести последних матчах гостей забивали оба соперника.