Форвард «Марселя» попал в сферу интересов «Зенита»

«Зенит» продолжает поиск футболиста на замену ушедшему в саудовский «Аль-Хиляль» нападающему, сообщает L'Equipe.

По данным источника, петербургский клуб заинтересован в трансфере форварда «Марселя» Дженгиза Ундера, которым также активно интересуется стамбульский «Фенербахче».

Контракт 26-летнего Ундера с «Марселем» рассчитан до июня 2025 года. Transfermarkt оценивает потенциальную стоимость турецкого нападающего в 20 иллионов евро.

В прошлом сезоне Ундер сыграл 46 матчей за «провансальцев» во всех турнирах, отметившись в них пятью забитыми мячами и шестью результативными передачами.