В РФС высказались о шансах сыграть с Китаем

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС)сообщил, что в будущем сборнаяможет провести товарищеский матч с

«Мы обсуждаем этот вопрос с коллегами. Перспектива не является отдаленной. Но тут логика очень простая: нас интересует домашний матч, они тоже заинтересованы в том, чтобы сыграть дома.

Если все‑таки мы летим в Китай, то с учетом проделанного расстояния, разницы в часовых пояса и затраченных сил, нужно проводить там две игры.

Опять же, в такой ситуации мы должны думать о клубах. Мы выдернем футболистов из графика, на несколько дней привезем их в другой часовой пояс, у них начнется смена режима.

Когда они вернутся в клубную среду, тренеры на них посмотрят и скажут: "А вот это все для чего было? Нам теперь сколько этих футболистов восстанавливать? Неделю‑две‑месяц?" А игроки сборных — это лидеры в своих командах. Все надо учитывать, мелочей тут не бывает», — приводит слова Митрофанова «Матч ТВ».

На 12 сентября у сборной России запланирован товарищеский матч с Катаром. Игра должна пройти в Дохе.

С весны 2022 года российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах.