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    Мохамед СалахТрансферный дайджест. 1 — 7 августа
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    В РФС высказались о шансах сыграть с Китаем

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Китая Футбол Китая Товарищеские матчи РФС
    Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов сообщил, что в будущем сборная России может провести товарищеский матч с Китаем.

    Максим Митрофанов
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    Максим Митрофанов

    «Мы обсуждаем этот вопрос с коллегами. Перспектива не является отдаленной. Но тут логика очень простая: нас интересует домашний матч, они тоже заинтересованы в том, чтобы сыграть дома.

    Если все‑таки мы летим в Китай, то с учетом проделанного расстояния, разницы в часовых пояса и затраченных сил, нужно проводить там две игры.

    Опять же, в такой ситуации мы должны думать о клубах. Мы выдернем футболистов из графика, на несколько дней привезем их в другой часовой пояс, у них начнется смена режима.

    Когда они вернутся в клубную среду, тренеры на них посмотрят и скажут: "А вот это все для чего было? Нам теперь сколько этих футболистов восстанавливать? Неделю‑две‑месяц?" А игроки сборных — это лидеры в своих командах. Все надо учитывать, мелочей тут не бывает», — приводит слова Митрофанова «Матч ТВ».

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