«Ньюкасл» заплатил 46 млн евро за защитника «Саутгемптона»

объявил о переходе защитника «Саутгемптона»

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Валентино Ливраменто Фото: nufc.co.uk

Контракт 20-летнего футболиста с «сороками» рассчитан до июня 2028 года.

По данным британских СМИ, «Ньюкасл» заплатит за Валентино 46 миллионов евро. «Челси», воспитанником которого является Ливраменто, получит до 50 процентов от суммы трансфера.

В прошедшем сезоне АПЛ, по итогам которого «Саутгемптон» вылетел в Чемпионшип, Ливраменто провел 28 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Напомним, ранее «Ньюкасл» подписал вингера «Лестера» Харви Барнса.