Нападающий «Локомотива» перейдет в «Марсель»

Нападающий «Локомотива»в ближайшее время может покинуть команду.

По информации L'Equipe, француз близок к переходу в «Марсель».

Источник при этом утверждает, что для приобретения Изидора провансальцам придется продать как минимум одного игрока.

Скорее всего, «Марсель» расстанется с Русланом Малиновским и Дженгизом Ундером, в переходе которого заинтересован «Зенит».

Transfermarkt оценивает стоимость Изидора в 6 миллионов евро. В текущем чемпионате России 22-летний форвард провел три матча и забил один мяч.

Изидор перешел в «Локомотив» в начале 2022 года из «Монако».