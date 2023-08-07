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    Гендиректор «Динамо»: У нас много предложений по Захаряну

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    Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров подтвердил, что полузащитник Арсен Захарян может покинуть команду этим летом.

    Арсен Захарян
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    Арсен Захарян

    «У Арсена мышечная травма, заднюю потянул. Посмотрим — не думаю, что он выбыл надолго. Врачи оценят его состояние в Москве.

    Естественно, у нас очень много предложений по Арсену, мы находимся в переговорах со многими клубами.

    Детали переговоров, конечно, не комментируем. Будем информировать всех по факту совершения сделок, как это обычно у нас и происходит.

    Есть ли страх, что после наших отказов другие клубы не захотят приобретать Захаряна? Мы делаем свою работу, руководствуясь исключительно интересами клуба "Динамо", и осознанно принимаем те или иные решения», — приводит слова Пивоварова ТАСС.

    В минувшее воскресенье Захарян не смог доиграть матч против «Зенита» (3:2), покинув поле еще до перерыв.

    Ранее сообщалось, что Захарян отказывается переходить во французский «Страсбур».

    Transfermarkt оценивает стоимость Захаряна в 15 миллионов евро.

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