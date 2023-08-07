Гендиректор «Динамо»: У нас много предложений по Захаряну

Генеральный директор «Динамо»подтвердил, что полузащитникможет покинуть команду этим летом.

«У Арсена мышечная травма, заднюю потянул. Посмотрим — не думаю, что он выбыл надолго. Врачи оценят его состояние в Москве.

Естественно, у нас очень много предложений по Арсену, мы находимся в переговорах со многими клубами.

Детали переговоров, конечно, не комментируем. Будем информировать всех по факту совершения сделок, как это обычно у нас и происходит.

Есть ли страх, что после наших отказов другие клубы не захотят приобретать Захаряна? Мы делаем свою работу, руководствуясь исключительно интересами клуба "Динамо", и осознанно принимаем те или иные решения», — приводит слова Пивоварова ТАСС.

В минувшее воскресенье Захарян не смог доиграть матч против «Зенита» (3:2), покинув поле еще до перерыв.

Ранее сообщалось, что Захарян отказывается переходить во французский «Страсбур».

Transfermarkt оценивает стоимость Захаряна в 15 миллионов евро.