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    «Нефтехимик» и «Черноморец» сильнейшего не выявили, «Родина» и СКА также сыграли вничью

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    В 4-м туре Первой лиги России стали известны еще два результата.

    Футболист «Черноморца»
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    Футболист «Черноморца»

    В первом поединке «Нефтехимик» и «Черноморец» сыграли вничью 1:1. Магомед Абакаров подарил гостям надежду на победу, однако форвард хозяев Артем Котик вырвал для команды ничью.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Нефтехимик — Черноморец 1:1
    Голы: 0:1 Abakarov M. (31'), 1:1 Артём Котик (83') Нефтехимик: Артём Голубев, Константин Базелюк, Алексей Бердников, Роман Денисов, Алексей Герасимов, Илья Грузнов, Kasatkin N., Давид Кокоев, Павел Котов, Максим Петров, Максим Шоркин Черноморец: Frolkin D., Abakarov M., Budagyan Y., Артём Делькин, Garaev V., Grechkin A., Khagur R., Korobov D., Kumburovic N., Иван Маклаков, Saaduev S. Предупреждения: Роман Денисов (58'), Garaev V. (59'), Давид Кокоев (85')

    «Родина» и «СКА-Хабаровск» также не выявили победителя, сыграв вничью 1:1. У хозяев с пенальти забил Иван Тимошенко, а за гостей отметился Олег Кожемякин.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Родина — СКА-Хабаровск 1:1
    Голы: 1:0 Иван Тимошенко (пенальти) (50'), 1:1 Олег Кожемякин (76') Родина: Алексей Городовой, Руслан Фищенко, Астемир Гордюшенко, Амур Калмыков, Илья Камышев, Александр Клещенко, Алан Чочиев, Кирилл Колесниченко, Заурбек Плиев, Максим Турищев, Ната Уэсли СКА-Хабаровск: Sugrobov V., Юрий Бавин, Begun D., Яо Жан Шарль Оливье, Олег Кожемякин, Максим Кутовой, Алексей Никитин, Николай Покидышев, Томас Рукас, Андрей Савинов, Simonyan A. Предупреждения: Олег Кожемякин (49'), Алексей Никитин (61'), Руслан Фищенко (74')

    Таблица
    • 4. СКА — 7
    • 8. Родина — 6
    • 11. Нефтехимик — 4
    • 12. Черноморец — 4
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