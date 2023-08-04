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    FC Obolon Kyiv — Динамо К: смотреть онлайн в прямом эфире

    04.08.2023 в 17:00 начнется матч в украинской Премьер-лиге FC Obolon Kyiv — Динамо К

    Футбол Премьер-лига (Украина) Динамо Киев
    FC Obolon Kyiv и Динамо К начнут матч в 17:00 в украинской Премьер-лиге, 04.08.2023.

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