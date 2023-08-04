начнут матч в 17:00 в украинской Премьер-лиге, 04.08.2023.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «FC Obolon Kyiv» — «Динамо К» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.58.

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