ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Усман ДембелеПродать и забыть. Беглец Дембеле — худший трансфер в истории «Барселоны» Роб ФонтСэндхаген встретится с Фонтом, Андраде сразится с Суарес. Анонс кард UFC Nashville Мейсон МаунтМанчестерская «Семерка»: Маунт наследует номер Беста, Бекхэма и Роналду
  • 22:55
    • Касаткина разгромно проиграла Свитолиной во втором круге турнира в Вашингтоне
  • 23:32
    • «Галатасарай» минимально обыграл «Жальгирис» в ответном матче квалификации ЛЧ
  • 22:33
    • «Арсенал» в серии пенальти обыграл «Монако» в рамках товарищеского матча
  • 19:03
    • «Зенит» внес Вендела в заявку РПЛ
  • 18:25
    • Мирра Андреева: Менять гражданство не планирую
  • 17:29
    • Прохоркин покинул СКА
  • 16:50
    • «Бавария» одержала волевую победу над «Ливерпулем» в товарищеском матче
    Все новости спорта

    Киевское «Динамо» заметно прибавит после перерыва?

    «Оболонь» — «Динамо» Киев. Ставка (к. 2.58) и прогноз на футбол, УПЛ, 4 августа 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Украины Прогнозы на Премьер-лига (Украина) Прогнозы на Оболонь Прогнозы на Динамо Киев
    Прогноз и ставки на «Оболонь» — «Динамо» Киев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Ярмоленко
    «Оболонь» сыграет на своем поле с «Динамо» Киев в рамках 2-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 4 августа, начало — в 17:00 мск. «Оболонь» — «Динамо» Киев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Украина. Премьер-лига 04 Августа 2023 года
    FC Obolon Kyiv
  • Украина. Премьер-лига
    •  FC Obolon Kyiv 17:00 Динамо К Динамо К
  • Киев
    •

    «Оболонь»

    Киевский клуб из одноименного спального района наконец-то вернулся в УПЛ. Правда, в новый сезон «Оболонь» вступила в обновленном виде.

    Команда Валерия Иващенко по составу все равно выглядит скромно. Звезд у оболонцев нет, зато есть несколько интересных молодых исполнителей.

    В стартовом туре «Оболонь» разжилась одним баллом. Киевляне расписали сухую мировую с «Колосом».

    Все прогнозы на футбол

    Матчи с более статусными земляками для команды традиционно проходят неудачно. Четыре последних очных поединка завершились поражениями.

    Последний гол в ворота динамовцев «Оболонь» забила почти 13 лет назад. Тогда оболонцы совершили сенсацию, обыграв самый титулованный клуб Украины со счетом 2:0.

    «Динамо» Киев

    Эта команда начала новый чемпионат с победы. Да и могло ли быть иначе, если в «Динамо» Киев вернулся опытный Андрей Ярмоленко?!

    В новый сезон «Динамо» Киев вошло с огромной мотивацией вернуть чемпионский титул. Мирча Луческу другой задачи просто не может ставить.

  • Трансферный дайджест. 25 — 31 июля
  • Неожиданный трансфер Дембеле, новые команды Де Хеа и Фреда, борьба за Райя
  • 31/07/2023

    • Вот только стартовая виктория над «Минаем» вышла непростой. Несмотря на крупный счет (4:1), киевляне и пропустили первыми, и какое-то время играли в меньшинстве после удаления Дениса Попова.

    Зато здорово начал чемпионат Владислав Ванат. Ведущий форвард киевлян оформил дубль, и вполне способен побороться за титул лучшего бомбардира лиги.

    В этом матче гости явно намереваются добыть три очка. Бесспорно, динамовцы будут пытаться забить быстрый гол.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Динамо» Киев предлагают — 1.25.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Оболони» дают — 11.00, ничья оценена — в 6.40.

    Динамовцы заметно превосходят оппонента в классе, и явно не допустят очковых потерь на старте чемпионата.

    Наш прогноз — Фора «Динамо» Киев во 2 тайме -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.58. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.25.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.77
  • Прогноз на матч Челси — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Чонбук Моторс — Пари Сен-Жермен
  • Футбол
  • Сегодня в 11:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Тобол — Базель
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.53
  • Прогноз на матч Санта-Колома — Сутьеска
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Пюник — Кальмар
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Спартак Трнава — Ауда
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Динамо Тбилиси — Хамрун Спартанс
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.92
  • Прогноз на матч Сабах — РФШ
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Урарту — Фарул
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Погонь Щецин — Линфилд
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч КуПС — Дерри Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Кауно Жальгирис — Лех
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Паневежис — Хапоэль Беэр-Шева
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Актобе — Торпедо Кутаиси
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Оболонь» — «Динамо» Киев: прогноз, ставка (2.58), статистика, коэффициенты матча 04.08.2023. Прогнозы на футбол. Киевское «Динамо» заметно прибавит после перерыва?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры