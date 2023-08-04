«Оболонь» сыграет на своем поле с «Динамо» Киев в рамках 2-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 4 августа, начало — в 17:00 мск. «Оболонь» — «Динамо» Киев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Оболонь»

Киевский клуб из одноименного спального района наконец-то вернулся в УПЛ. Правда, в новый сезон «Оболонь» вступила в обновленном виде.

Команда Валерия Иващенко по составу все равно выглядит скромно. Звезд у оболонцев нет, зато есть несколько интересных молодых исполнителей.

В стартовом туре «Оболонь» разжилась одним баллом. Киевляне расписали сухую мировую с «Колосом».

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Матчи с более статусными земляками для команды традиционно проходят неудачно. Четыре последних очных поединка завершились поражениями.

Последний гол в ворота динамовцев «Оболонь» забила почти 13 лет назад. Тогда оболонцы совершили сенсацию, обыграв самый титулованный клуб Украины со счетом 2:0.

«Динамо» Киев

Эта команда начала новый чемпионат с победы. Да и могло ли быть иначе, если в «Динамо» Киев вернулся опытный Андрей Ярмоленко?!

В новый сезон «Динамо» Киев вошло с огромной мотивацией вернуть чемпионский титул. Мирча Луческу другой задачи просто не может ставить.

Вот только стартовая виктория над «Минаем» вышла непростой. Несмотря на крупный счет (4:1), киевляне и пропустили первыми, и какое-то время играли в меньшинстве после удаления Дениса Попова.

Зато здорово начал чемпионат Владислав Ванат. Ведущий форвард киевлян оформил дубль, и вполне способен побороться за титул лучшего бомбардира лиги.

В этом матче гости явно намереваются добыть три очка. Бесспорно, динамовцы будут пытаться забить быстрый гол.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Динамо» Киев предлагают — 1.25.

На викторию «Оболони» дают — 11.00, ничья оценена — в 6.40.

Динамовцы заметно превосходят оппонента в классе , и явно не допустят очковых потерь на старте чемпионата.

Наш прогноз — Фора «Динамо» Киев во 2 тайме -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.58. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.25.