Один из самых ожидаемых матчей чемпионата — игра между командами Стяуа и ЦСКА 1948. Многие болельщики хотят узнать, как будет развиваться игра и кто победит в этом противостоянии. Однако не всем удается попасть на стадион и посмотреть матч вживую или по ТВ. Для таких случаев пригодится онлайн-трансляция на сайте.
Последний матч между собой: ЦСКА 1948 — Стяуа 0:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.
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- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Стяуа» — «ЦСКА 1948». Коэффициент ставки — 1.93.
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