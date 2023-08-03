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    Что ЦСКА-1948 противопоставит «Стяуа»?

    «Стяуа» — ЦСКА-1948. Ставки (к. 1.93) и прогноз на квалификацию Лиги конференций 3 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Стяуа» — ЦСКА-1948
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    «Стяуа» — фаворит матча
    Во 2-м раунде квалификации Лиги конференций «Стяуа» и ЦСКА-1948 проведут ответный поединок, который состоится 3 августа в 21:30 мск. Результат первого — 1:0 в пользу «Стяуа». «Стяуа» — ЦСКА-1948: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 03 Августа 2023 года
    Стяуа
  • Бухарест
    •  Стяуа 21:30 ЦСКА 1948 ЦСКА 1948
  • София
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    «Стяуа»

    В первом матче «Стяуа» одержал минимальную победу со счетом 1:0. Теперь в ответном игре ему можно сыграть даже вничью, что делать явно легче на своем поле.

    По итогам прошлой кампании чемпионата Румынии «Стяуа» заняла второе место. Чемпионом стал «Фарул» Констанца, который опередил конкурента на семь очков.

    Эта строчка и дала возможность команде сыграть в квалификации Лиги конференций, где он стартовал как раз со второго раунда квалификации против нынешнего соперника.

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    В пяти предыдущих поединках коллектив не знает поражений при четырех победах в последних из них и одной ничьей, так что его форма довольно неплоха.

    ЦСКА-1948

    Минимальное поражение со счетом 0:1 на своем поле требует от ЦСКА-1948 побеждать на выезде хотя бы с минимальной разницей, чтобы рассчитывать на дополнительное время.

    По итогам прошлого сезона ЦСКА-1948 занял третье место в чемпионате Болгарии. Команда отстала от чемпиона «Лудогорца» на 15 очков и от вице-чемпиона ЦСКА София — на 14 баллов.

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    • В новом сезоне болгарского первенства уже прошло два тура. Сперва ЦСКА-1948 обыграл «Левски» (2:1) на выезде, а затем — «Пирин» (3:0) на своем поле.

    Поражение от нынешнего соперника в последнем матче прервала победную серию коллектива в три поединка, а значит, в целом, можно говорить о его хорошей форме перед грядущим поединком.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Стяуа», коэффициент на победу которого равен 1,70. Успех «КуПС» оценивается в 4,96, ничья — в 3,75.

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    В пяти из семи последних матчей хозяев забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,93.

    Еще один вариант ставки — «Стяуа» выиграет за 1,70, ведь хозяева выиграли в четырех последних матчах.

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    «Стяуа» — ЦСКА-1948: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 03.08.2023. Прогнозы на футбол. Что ЦСКА-1948 противопоставит «Стяуа»?
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