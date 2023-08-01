ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мейсон МаунтМанчестерская «Семерка»: Маунт наследует номер Беста, Бекхэма и Роналду
  • 15:47
    • «Интер» одержал волевую победу над ПСЖ в рамках товарищеского матча
    Все новости спорта

    «Интер» одержал волевую победу над ПСЖ в рамках товарищеского матча

    ПСЖ — «Интер»: счет матча 1:2, обзор голов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Товарищеские матчи Серия A Футбол Италии Интер Лига 1 Футбол Франции ПСЖ
    «Интер» обыграл ПСЖ (2:1) в товарищеском матче.

    «Интер»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Интер»

    Первый гол забили именно парижане на 63-й минуте. Отличился полузащитник ПСЖ Витинья с передачи Карлоса Солера.

    Только на 81-й минуте «Интер» сумел сравнять счет благодаря голу нападающего Себастьяно Эспозито.

    Уже спустя 2 минуты миланский клуб и вовсе вышел вперед. Победный гол забил полузащитник Стефано Сенси. Оба гола «Интера» были забиты с передач полузащитника Давиде Фраттези.

    Футбол. Товарищеские матчи (клубы)
    ПСЖ — Интер 1:2
    Голы: 1:0 Витор Феррейра (63'), 1:1 Себастьяно Эспозито (81'), 1:2 Стефано Сенси (83') ПСЖ: Джанлуиджи Доннарумма, Ашраф Хакими, Маркос Маркиньос (Перейра Данилу, 70'), Милан Шкриньяр, Лукас Эрнандес (Лейвин Курзава, 65'), Мануэль Угарте (Исмаэль Гарби, 80'), Уоррен Заир-Эмери, Фабиан Руис (Cher Ndour, 70'), Витор Феррейра, Марко Асенсио (Уго Экитике, 70'), Карлос Солер Интер: Лаутаро Мартинес (Себастьяно Эспозито, 77'), Марку Тюрам (Хоакин Корреа, 55'), Федерико Димарко (Робин Гозенс, 55'), Генрих Мхитарян (Давиде Фраттези, 55'), Хакан Чалханоглу (Кристьян Аслани, 67'), Николо Барелла (Стефано Сенси, 77'), Дензел Дюмфрис (Хуан Куадрадо, 55'), Алессандро Бастони (Стефан де Врей, 68'), Франческо Ачерби (Янн Биссекк, 71'), Маттео Дармиан, Филип Станкович Предупреждение: Генрих Мхитарян (23')

    В следующем матче «Интер» встретится 9 августа с «Ред Булл Зальцбургом», а ПСЖ сыграет «Чонбуком» 3 августа.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Арис» не упустит преимущество?
  • БАТЭ — «Арис» . Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • «Фенербахче» уедет из Кишинева с победой?
  • «Зимбру» — «Фенербахче». Прогноз и ставки
  • 3.90
    •
  • Сможет ли Карацев избежать разгрома в матче с Тиафо?
  • Карацев — Тиафо. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.47
  • Экспресс дня 1 августа
  • Сегодня в 21:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч БАТЭ — Арис
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  3.90
  • Прогноз на матч Зимбру — Фенербахче
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Карацев — Тиафо
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Милан — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 06:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Карабах — Ракув
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Маккаби Хайфа — Шериф
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Арсенал — Монако
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры