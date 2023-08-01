ПСЖ — «Интер»: счет матча 1:2, обзор голов

обыграл(2:1) в товарищеском матче.

Первый гол забили именно парижане на 63-й минуте. Отличился полузащитник ПСЖ Витинья с передачи Карлоса Солера.

Только на 81-й минуте «Интер» сумел сравнять счет благодаря голу нападающего Себастьяно Эспозито.

Уже спустя 2 минуты миланский клуб и вовсе вышел вперед. Победный гол забил полузащитник Стефано Сенси. Оба гола «Интера» были забиты с передач полузащитника Давиде Фраттези.

Футбол. Товарищеские матчи (клубы) ПСЖ — Интер 1:2 Голы: 1:0 Витор Феррейра (63'), 1:1 Себастьяно Эспозито (81'), 1:2 Стефано Сенси (83') ПСЖ: Джанлуиджи Доннарумма, Ашраф Хакими, Маркос Маркиньос (Перейра Данилу, 70'), Милан Шкриньяр, Лукас Эрнандес (Лейвин Курзава, 65'), Мануэль Угарте (Исмаэль Гарби, 80'), Уоррен Заир-Эмери, Фабиан Руис (Cher Ndour, 70'), Витор Феррейра, Марко Асенсио (Уго Экитике, 70'), Карлос Солер Интер: Лаутаро Мартинес (Себастьяно Эспозито, 77'), Марку Тюрам (Хоакин Корреа, 55'), Федерико Димарко (Робин Гозенс, 55'), Генрих Мхитарян (Давиде Фраттези, 55'), Хакан Чалханоглу (Кристьян Аслани, 67'), Николо Барелла (Стефано Сенси, 77'), Дензел Дюмфрис (Хуан Куадрадо, 55'), Алессандро Бастони (Стефан де Врей, 68'), Франческо Ачерби (Янн Биссекк, 71'), Маттео Дармиан, Филип Станкович Предупреждение: Генрих Мхитарян (23')

В следующем матче «Интер» встретится 9 августа с «Ред Булл Зальцбургом», а ПСЖ сыграет «Чонбуком» 3 августа.